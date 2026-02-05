Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:04, 5 февраля 2026Мир

Раскрыта возможная цель попыток Макрона наладить отношения с Россией

Филиппо: Макрон хочет спасти свою карьеру, наладив отношения с Россией и Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается наладить отношения с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, чтобы выдать себя за миротворца и спасти свою политическую карьеру. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в ходе эфира на видеохостинге YouTube, передают «Известия».

Он отметил, что нынешний французский президент сосредоточен на поиске отвлекающей темы — такой, которая могла бы сместить общественное внимание с его напряженных отношений с Маском и с упоминаниями в документах, связанных с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми.

По словам Филиппо, Франции следовало бы тщательно изучить возможные связи Макрона с этим человеком.

«А образ миротворца может помочь, так что самое время звонить Путину», — отметил Филиппо.

Ранее Макрон заявил, что подготовка к контактам с Путиным ведется на техническом уровне. Он добавил, что идет подготовка к будущим дискуссиям об окончании конфликта по линии «коалиции желающих» в рамках выработки гарантий безопасности для Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эстония и Латвия призвали Европу к прямым переговорам с Россией. Какие еще страны готовы к диалогу с Москвой?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Раскрыта возможная цель попыток Макрона наладить отношения с Россией

    Срочная проблема девушки опозорила ее перед толпой незнакомцев

    Юриста-извращенца поймали во время тайной съемки посетительниц женского туалета

    Россиян предупредили об опасности употребления блинов

    В США увидели «совсем другой» российский Су-57 для Индии

    Автовладельцам назвали правила ухода за аккумулятором в мороз

    Трамп рассказал о симпатии к Биллу Клинтону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok