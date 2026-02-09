Реклама

Лавров раскритиковал заявления Макрона о готовности позвонить Путину

Виктория Кондратьева
Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах позвонить российскому лидеру Владимиру Путину являются несерьезными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Это несерьезно. Если ты хочешь позвонить — позвони. Обычно такие зрелые руководители о своих контактах объявляют по итогам состоявшегося разговора, а делать эти анонсы, как будто ты готовишь какое-то шоу и надо как можно зрителей возбудить... Какая Европа есть, такая и есть», — отметил глава российского МИД.

В конце декабря 2025 года Макрон призвал европейские страны вступить в диалог с Путиным. Французский лидер заявил, что контакты с Россией необходимы для защиты интересов Европы.

3 февраля президент Франции заявил, что подготовка к контактам с Путиным ведется на техническом уровне. Также сообщалось, что дипломатический советник французского лидера Эммануэль Бонн посетил Москву, чтобы встретиться с российскими официальными лицами.

