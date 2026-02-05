«Это вопрос статуса». Макрон захотел поговорить с Путиным. Почему в Европе решили возобновить контакты с Россией?

Политолог Чихачев: Контакты с Россией являются для Европы вопросом статуса

В конце 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу вступить в диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Макрон подчеркнул, что это необходимо для европейских интересов. В первых числах января президент Франции заявил, что он намерен провести разговор с российским коллегой.

Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе. Сейчас идет восстановление контакта, который должен состояться в ближайшие недели Эммануэль Макрон президент Франции

Спустя почти месяц французский лидер сообщил, что подготовка к контактам с Путиным ведется на техническом уровне. В четверг, 5 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что в графике Владимира Путина на ближайшую неделю разговор с французским коллегой отсутствует.

По данным агентства Reuters, 3 февраля дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, предположительно, нанес визит в Москву, чтобы встретиться с российскими официальными лицами.

Дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В материале уточняется, что Бонн посетил Россию для установления диалога между Парижем и Москвой. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что советник Макрона якобы стремился убедить российскую сторону в необходимости участия Европы в урегулировании конфликта на Украине. По информации агентства, Бонн, предположительно, провел встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым.

Песков заявил, что Кремль не станет ни подтверждать, ни опровергать данные о визите.

Почему Макрон решил связаться с Путиным?

Французский политик, лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в начале февраля объяснил стремление Макрона наладить отношения с Москвой. По его словам, таким образом он пытается создать образ миротворца и спасти свою политическую карьеру.

Фото: Sebastien Bozon / Reuters

Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Алексей Чихачев отметил в беседе с «Лентой.ру», что для европейских лидеров переговоры с Россией являются вопросом статуса. Они не согласны с ситуацией, когда безопасность региона обсуждается Москвой и Вашингтоном без прямого участия представителей Евросоюза.

При этом Чихачев отметил, что налаживание связей также зависит от того, сможет ли Европа выступить с конструктивными предложениями.

Есть большие сомнения, что европейцы сейчас готовы к конкретному продуктивному разговору, потому что в последние годы никаких конкретных и конструктивных идей со стороны европейцев мы не услышали Алексей Чихачев доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Какие еще западные лидеры захотели восстановить связь с Россией?

В начале января премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европейскому союзу (ЕС) пора начать переговоры с Россией по вопросу Украины. Ее финский коллега Петтери Орпо, в свою очередь, выразил желание встретиться с Владимиром Путиным.

Похожее мнение в ноябре 2025 года высказывал и президент Финляндии Александр Стубб, говоря о восстановлении диалога между Европой и Россией. В январе этого года канцлер Германии Фридрих Мерц, отличавшийся антироссийской риторикой, также выразил надежду на налаживание связей.

Россия — европейская страна. Если нам удастся достичь сближения с Россией в долгосрочной перспективе, если будет мир, (...) тогда Европейский союз, тогда мы, Федеративная Республика Германия, пройдем еще одно испытание Фридрих Мерц канцлер Германии

Каковы истинные намерения Европы?

На фоне заявлений о стремлении к переговорам европейские страны продолжают антироссийскую санкционную политику и не отказываются от поддержки Украины.

Если взглянуть на то, как развивается военное строительство в европейских странах, то очень многое указывает на то, что европейцы вовсе не собираются сейчас заканчивать этот конфликт. Они, наоборот, готовятся к длительной конфронтации Алексей Чихачев доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

По словам эксперта, наличие российско-европейских контактов лучше, чем их отсутствие, однако питать надежды на масштабный прогресс не следует.

Фото: Amel Emric / Reuters

Как будут развиваться российско-европейские отношения?

В середине января Путин заявил, что Россия готова к восстановлению отношений со странами Европы. Он выразил надежду, что со временем ситуация на международной арене изменится и стороны вернутся к конструктивному общению на основе взаимного уважения.

При этом в разговоре с «Лентой.ру» ведущий эксперт ИМВЭС НИУ ВШЭ подчеркнул, что, даже в случае подписания мирного соглашения по Украине, европейские государства могут продолжить политику конфронтации с Россией.

Напряженность на этом исчерпана не будет, и отношения просто перейдут к новой фазе конфликтности. Европейцы обязательно попробуют разместить войска на Украине в качестве, как они считают, гарантий безопасности Алексей Чихачев доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

В начале февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что войска стран Североатлантического альянса станут законной целью для России. Российские официальные лица неоднократно указывали на неприемлемость такого развития событий.

По словам Чихачева, возобновление контактов с Европой, таким образом, может стать важным символическим шагом, однако, учитывая долгосрочные планы стран НАТО, вряд ли приведет к масштабным изменениям в сложившейся ситуации.