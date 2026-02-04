Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:26, 4 февраля 2026Мир

МИД России оценил идею НАТО направить войска на Украину

Захарова: Западные войска станут законной целью для РФ, если появятся на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Войска стран Североатлантического альянса станут законной целью для Вооруженных сил (ВС) России, если они появятся на Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия неоднократно заявляла, что размещение войск стран Запада на территории Украины под каким бы то ни было флагом будет представлять угрозу безопасности нашей страны. Эти войска будут рассматриваться нами в качестве законной военной цели», — напомнила дипломат.

Ранее Рютте заявил, что войска стран НАТО, которые дадут свое согласие, появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Он добавил, что остальные члены альянса будут помогать Киеву «другим способом».

1 февраля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что присутствие иностранных воинских контингентов на территории Украины неприемлемо для Москвы. Он подчеркнул, что безопасность Киева может быть обеспечена только в случае, если Москва будет уверена в том, что территория Украины не используется для создания угрозы России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Российские войска взяли под контроль Староукраинку

    В Кремле прояснили ситуацию с закупками российской нефти Индией

    В России назвали сроки производства SJ-100 в Индии

    Импорт новых автомобилей в Россию резко упал

    Известный российский юморист ответил на сравнение с Ургантом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok