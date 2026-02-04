МИД России оценил идею НАТО направить войска на Украину

Захарова: Западные войска станут законной целью для РФ, если появятся на Украине

Войска стран Североатлантического альянса станут законной целью для Вооруженных сил (ВС) России, если они появятся на Украине. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия неоднократно заявляла, что размещение войск стран Запада на территории Украины под каким бы то ни было флагом будет представлять угрозу безопасности нашей страны. Эти войска будут рассматриваться нами в качестве законной военной цели», — напомнила дипломат.

Ранее Рютте заявил, что войска стран НАТО, которые дадут свое согласие, появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения. Он добавил, что остальные члены альянса будут помогать Киеву «другим способом».

1 февраля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что присутствие иностранных воинских контингентов на территории Украины неприемлемо для Москвы. Он подчеркнул, что безопасность Киева может быть обеспечена только в случае, если Москва будет уверена в том, что территория Украины не используется для создания угрозы России.