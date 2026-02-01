В МИД России оценили планы по размещению войск Запада на Украине

Замглавы МИД Грушко: Размещение западных войск на Украине недопустимо

Присутствие на территории Украины иностранных военных контингентов неприемлемо для Москвы. Об этом заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сказал в беседе с РИА Новости.

«Мы заявляли о том, что это неприемлемо, никакого членства НАТО и никаких иностранных сил. Никакой разницы нет, если, скажем, на голове французского капрала будет кепка, на ней написано "НАТО" или "ЕС". От этого дело не меняется», — подчеркнул дипломат.

Его комментарий прозвучал на фоне заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что предварительные гарантии безопасности для Украины включают планы по размещению на ее территории «небольшого контингента» европейских войск, в первую очередь французских и британских. Детали этих планов не раскрывались.

Грушко также отметил, что безопасность Киева может быть обеспечена только в том случае, если Москва будет уверена, что территория Украины не используется для создания угрозы России.

Ранее Рубио сообщил, что перечень нерешенных вопросов по урегулированию конфликта на Украине сократился до территориального.