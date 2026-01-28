Рубио заявил об одном нерешенном вопросе по Украине

Рубио: Перечень нерешенных вопросов по Украине сократился до одного

Перечень нерешенных вопросов по урегулированию конфликта на Украине сократился до одного — территориального. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его выступление транслировал ABC News.

«Думаю, остается один нерешенный вопрос, хорошо известный всем, — территориальный, а именно, территориальные претензии на Донецкую область. И я знаю, что ведется активная работа по выяснению возможности примирения точек зрения обеих сторон по этому вопросу», — сказал Рубио.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине, их прогресс зависит от конструктивного подхода собеседников. Он добавил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта проходят сложно.