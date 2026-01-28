Реклама

Песков назвал необходимое условие для прогресса переговоров по Украине

Песков: Прогресс переговоров по Украине зависит от конструктивности собеседников
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия открыта к переговорам по Украине, их прогресс зависит от конструктивного подхода собеседников. Необходимое условие для развития переговорного процесса назвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Конечно, дальше все будет зависеть от конструктивности собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский планирует сорвать мирные переговоры, совершая теракты и ударяя по мирному населению. Дипломат подчеркнула, что не окончательное оформление мира, а даже сама тенденция и намеки на движение в этом направлении вызывают такую реакцию у Киева.

