Песков: Прогресс переговоров по Украине зависит от конструктивности собеседников

Россия открыта к переговорам по Украине, их прогресс зависит от конструктивного подхода собеседников. Необходимое условие для развития переговорного процесса назвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Конечно, дальше все будет зависеть от конструктивности собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что президент Украины Владимир Зеленский планирует сорвать мирные переговоры, совершая теракты и ударяя по мирному населению. Дипломат подчеркнула, что не окончательное оформление мира, а даже сама тенденция и намеки на движение в этом направлении вызывают такую реакцию у Киева.