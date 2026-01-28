Захарова: Зеленский планирует терактами сорвать переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский планирует сорвать мирные переговоры, совершая теракты и ударяя по мирному населению. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Как режим Зеленского реагирует на контакты? (...) Удары наносятся точно по мирному, гражданскому населению, социальным объектам. Это не просто удары, это теракты», — рассказала Захарова.

Дипломат отметила, что не окончательное оформление мира, а даже сама тенденция и намеки на движение в этом направлении вызывают такую реакцию у Киева.

Ранее Захарова заявила, что Запад пытается переформатировать сознание украинцев и переписать историю руками Киева. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, на Украине сейчас пытаются исказить память, переписать историю и «вырвать из сердца» веру.