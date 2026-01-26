Захарова: Запад руками Киева пытается переформатировать сознание украинцев

Запад пытается переформатировать сознание украинцев и переписать историю руками Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Не мне рассказывать о том, каким чудовищным нападениям, агрессии подвергаются верующие на Украине, где западные силы руками бесноватого киевского режима пытаются переформатировать самосознание людей», — сказала дипломат.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, на Украине сейчас пытаются исказить память, переписать историю и «вырвать из сердца» веру.

Ранее Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) вынесла решение о том, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) аффилирована с Русской православной церковью.