Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:49, 26 января 2026Мир

Запад уличили в попытках переформатировать сознание украинцев

Захарова: Запад руками Киева пытается переформатировать сознание украинцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Запад пытается переформатировать сознание украинцев и переписать историю руками Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Не мне рассказывать о том, каким чудовищным нападениям, агрессии подвергаются верующие на Украине, где западные силы руками бесноватого киевского режима пытаются переформатировать самосознание людей», — сказала дипломат.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, на Украине сейчас пытаются исказить память, переписать историю и «вырвать из сердца» веру.

Ранее Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) вынесла решение о том, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) аффилирована с Русской православной церковью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию умными бомбами

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Голый россиянин семь лет трогал половые органы двух дочерей

    В США назвали сейсмическим событием арест правой руки Си Цзиньпина

    Дело сбившего Ил-76 с украинскими пленными командира ВСУ рассмотрят в российском суде

    Оговорку Зеленского на русском языке во время пресс-конференции объяснили

    Запад уличили в попытках переформатировать сознание украинцев

    Названы пять самых полезных видов сыра

    Российские войска ударили по вертолетам ВСУ в центральной Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok