Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:11, 28 августа 2025Бывший СССР

На Украине признали УПЦ связанной с Русской Православной Церковью

ТАСС: На Украине признали УПЦ связанной с Русской православной Церковью
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла решение о том, что каноническая Украинская Православная Церковь (УПЦ) аффилирована с Русской Православной Церковью. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт ГСУЭСС.

«ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена», — передает агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что решение является основанием для полного запрета канонической УПЦ на территории Украины через суд.

Ранее исполнительный директор заповедника «Киево-Печерская лавра» Светлана Котляревская заявила, что руководство заповедника планирует провести «дерассификацию» росписей в главном храме лавры — Успенском соборе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лондон вызывает российского посла из-за ударов по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания Британского совета и дипмиссии ЕС

    Россияне назвали плюсы и минусы современных школ

    Раскрыты подробности личной жизни Алсу спустя год после развода

    Спецпосланника Трампа обвинили в нарушении протокола на встрече с Путиным

    Раскрыта стоимость выступления обвиненного в тунеядстве Шаляпина

    Командующий ВСУ предложил главе МИД Венгрии засунуть санкции в задницу

    Китай обвинил США в экономическом буллинге

    Названа стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

    Крупная угольная компания России остановила часть производств

    В карьере в российском городе нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости