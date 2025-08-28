На Украине признали УПЦ связанной с Русской Православной Церковью

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла решение о том, что каноническая Украинская Православная Церковь (УПЦ) аффилирована с Русской Православной Церковью. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт ГСУЭСС.

«ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена», — передает агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что решение является основанием для полного запрета канонической УПЦ на территории Украины через суд.

