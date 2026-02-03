Рютте назвал условие появления войск НАТО на Украине

Войска стран Североатлантического альянса сразу появятся на Украине после заключения мирного соглашения. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Как только будет заключено мирное соглашение, [на Украине] сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море тех стран НАТО, которые [на это] согласились», — заявил генсек с трибуны в Верховной Раде.
Рютте добавил, что те страны-участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».
1 февраля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что присутствие иностранных воинских контингентов на территории Украины неприемлемо для Москвы. Он подчеркнул, что безопасность Киева может быть обеспечена только в том случае, если Москва будет уверена, что территория Украины не используется для создания угрозы России.
28 января госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что возможность отправки контингента Великобритании и Франции на Украину обсуждается в контексте потенциальных гарантий безопасности для Киева. При этом он отверг возможность размещения американских войск в рамках потенциального мирного соглашения.