Рютте назвал условие появления войск НАТО на Украине

Рютте: Войска НАТО появятся на Украине сразу после заключения мирного соглашения

Войска стран Североатлантического альянса сразу появятся на Украине после заключения мирного соглашения. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Как только будет заключено мирное соглашение, [на Украине] сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море тех стран НАТО, которые [на это] согласились», — заявил генсек с трибуны в Верховной Раде.

Рютте добавил, что те страны-участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».

1 февраля замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что присутствие иностранных воинских контингентов на территории Украины неприемлемо для Москвы. Он подчеркнул, что безопасность Киева может быть обеспечена только в том случае, если Москва будет уверена, что территория Украины не используется для создания угрозы России.

28 января госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что возможность отправки контингента Великобритании и Франции на Украину обсуждается в контексте потенциальных гарантий безопасности для Киева. При этом он отверг возможность размещения американских войск в рамках потенциального мирного соглашения.