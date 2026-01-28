Реклама

22:00, 28 января 2026Мир

Рубио высказался о появлении американских военных на Украине

Рубио: США не отправят военных на Украину даже после урегулирования конфликта
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев в рамках гарантий безопасности, однако американских солдат на Украине не будет. В республике появится военный контингент только ряда европейских стран, об этом заявил во время слушаний в сенате госсекретарь США Марко Рубио, трансляцию вел телеканал CBS News.

«Эти гарантии безопасности в основном предполагают размещение нескольких европейских войск, преимущественно французских, британских, а также американскую поддержку», — уточнил американский госсекретарь.

По его словам, главную роль в обеспечении безопасности в республике возьмет на себя Вашингтон вопреки тому, что американцы не станут посылать туда свои войска.

«Я не умаляю того факта, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я лишь указываю, что это не имеет значения без американской поддержки», — подчеркнул Рубио.

Ранее украинский министр иностранных дел Андрей Сибига озвучил одно условие Европы для отправки военного котингента в республику. «Это может произойти только при условии американской страховки», — сказал он.

