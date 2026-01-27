Озвучено условие Европы для ввода войск на Украину

Сибига: Европа отправит войска на Украину только при гарантиях поддержки от США

Европейские страны готовы направить военный контингент на Украину только при наличии гарантий поддержки со стороны США. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, передает «Страна.ua» в Telegram.

Он подтвердил, что размещение американских войск на территории страны не планируется, но добавил, что некоторые европейские страны согласны отправить своих военных. «Но, безусловно, это может произойти только при условии американской страховки», — уточнил Сибига.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что «коалиция желающих» введет войска на Украину лишь в том случае, если соответствующий пункт будет включен в мирное соглашение. По его словам, большинство из 39 входящих в коалицию государств обязались принять участие в размещении войск.