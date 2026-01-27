Реклама

Озвучено условие Европы для ввода войск на Украину

Сибига: Европа отправит войска на Украину только при гарантиях поддержки от США
Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Европейские страны готовы направить военный контингент на Украину только при наличии гарантий поддержки со стороны США. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, передает «Страна.ua» в Telegram.

Он подтвердил, что размещение американских войск на территории страны не планируется, но добавил, что некоторые европейские страны согласны отправить своих военных. «Но, безусловно, это может произойти только при условии американской страховки», — уточнил Сибига.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что «коалиция желающих» введет войска на Украину лишь в том случае, если соответствующий пункт будет включен в мирное соглашение. По его словам, большинство из 39 входящих в коалицию государств обязались принять участие в размещении войск.

