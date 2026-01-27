В Британии назвали условие ввода войск на Украину

Хили: «Коалиция желающих» введет войска на Украину только при мирном договоре

Министр обороны Великобритании Джон Хили назвал условие ввода войск «коалиции желающих» на Украину — по его словам, это произойдет лишь в том случае, если соответствующий пункт будет включен в мирное соглашение. Об этом он рассказал в ходе выступления в комитете британского парламента по обороне.

«Мы готовы направить британские войска на Украину, если условия мирного соглашения позволят нам это сделать. Именно детали мирного соглашения во многом будут определять специфику обязательств, которые мы берем на себя», — сказал он.

Министр подчеркнул, что большинство из 39 входящих в коалицию государств обязались принять участие в размещении войск. Хили также отметил, что некоторое количество британских военных уже находится на Украине. «Они оказывают поддержку посольству, они оказывают поддержку Украине в ее защите», — добавил он.

Ранее Хили сообщил, что Великобритания увеличила число своих военных, находящихся на Украине.