Британия увеличила число военных на Украине

Глава Минобороны Хили: Британия увеличила число своих военных на Украине

Великобритания увеличила число своих военных, находящихся на Украине. Об этом сообщил министр обороны страны Джон Хили, передает ТАСС.

По словам Хили, на Украине есть несколько британских военнослужащих, которые оказывают помощь как посольству, так и «Украине в ее обороне». Он добавил, что с момента выборов в Великобритании, состоявшихся в июле 2024 года, число британских военных на Украине выросло.

«Мы продолжаем наращивать поддержку Украины по ее просьбе», — отметил глава Минобороны.

Ранее издание The New York Times сообщило, что некоторые украинские официальные лица в частных беседах выступают против отправки в страну европейских войск.