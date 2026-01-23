В Киеве расхотели видеть европейские войска на Украине

На Украине заявили о неэффективности европейских контингентов

На Украине изменили мнение о размещении европейского контингента на территории страны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в офисе президента Украины.

«В частных беседах некоторые украинские официальные лица отвергли обещания Европы, (...) заявив, что у них нет опыта ведения современной войны, в которой все больше используются новые технологии, такие как беспилотники», — отмечается в публикации.

Подчеркивается, что в офисе президента Украины считают, что для обеспечения безопасности Киева необходимо развитие собственных войск.

Ранее стало известно, что европейские политики потратили много времени на попытки убедить президента США Дональда Трампа направить американский военный контингент на Украину.