08:02, 23 января 2026

Европа попыталась убедить Трампа направить войска на Украину

Politico: Европа пытается убедить Трампа отправить военных США на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Европейские политики потратили бесконечное количество времени на попытки убедить президента США Дональда Трампа направить американский военный контингент на Украину в качестве гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Когда речь заходит об Украине, европейские лидеры, такие как [президент Франции Эммануэль] Макрон, [канцлер ФРГ] Фридрих Мерц и [премьер-министр Великобритании] Кир Стармер, тратят бесчисленные часы на то, чтобы убедить Трампа и его команду в том, что предоставление Киеву американского военного компонента в качестве гарантии безопасности — единственный способ удержать Россию от новых атак в будущем», — сообщили собеседники издания.

Авторы материала отмечают, что европейские чиновники в частном порядке задаются вопросом, «чего на самом деле стоят эти гарантии», поскольку Белый дом во главе с Трампом проявил себя «ненадежным союзником» Европы.

В 2025 году Трамп неоднократно заявлял, что США не будут направлять войска на Украину в рамках предоставления возможных гарантий безопасности Киеву.

