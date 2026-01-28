Реклама

Рубио раскрыл детали возможных гарантий безопасности Украине

Рубио заявил об обсуждениях отправки войск Британии и Франции на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Возможность отправки военных контингентов Великобритании и Франции на Украину обсуждается в контексте потенциальных гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушания в комитете Сената по международным делам, трансляцию ведет телеканал CBS News.

«Если говорить об Украине, то гарантии безопасности в основном предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских и британских», — подчеркнул представитель американской администрации.

При этом Рубио отметил, что любые потенциальные гарантии безопасности Украине будут «бесполезны без поддержки США».

Ранее Рубио заявил, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины уже достигнуто.

