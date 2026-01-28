Рубио сообщил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины

Рубио сообщил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто

Соглашение по гарантиям безопасности для Украины уже достигнуто. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в комитете Сената по международным делам, трансляцию ведет телеканал CBS News.

«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это что-то, о чем сейчас есть общее соглашение», — сказал дипломат.

По словам Рубио, в контексте потенциальных гарантий безопасности для Киева обсуждается возможность отправки на Украину воинского контингента Великобритании и Франции, а также поддержка США.

Ранее посол Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила, что украинцы стали крайне настороженно относиться к любым дискуссиям о гарантиях безопасности и не собираются принимать «очередное бессмысленное предложение».