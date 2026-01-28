Рубио сообщил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Украины

Соглашение по гарантиям безопасности для Украины уже достигнуто. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в комитете Сената по международным делам, трансляцию ведет телеканал CBS News.
«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это что-то, о чем сейчас есть общее соглашение», — сказал дипломат.
По словам Рубио, в контексте потенциальных гарантий безопасности для Киева обсуждается возможность отправки на Украину воинского контингента Великобритании и Франции, а также поддержка США.
Ранее посол Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила, что украинцы стали крайне настороженно относиться к любым дискуссиям о гарантиях безопасности и не собираются принимать «очередное бессмысленное предложение».