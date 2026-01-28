Реклама

18:36, 28 января 2026

На Украине назвали европейские гарантии безопасности бессмысленными

Гетманчук: Киев не примет бессмысленное предложение гарантий безопасности
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom  

Украинцы не примут очередное бессмысленное предложение гарантий безопасности от стран Запада. Такое заявление сделала посол Украины при НАТО Алена Гетманчук в статье для британской газеты The Telegraph.

«Украинцы стали крайне настороженно относиться к любым дискуссиям о гарантиях безопасности. Они не собираются принимать очередное бессмысленное предложение», — написала она.

Отмечается, что Украина обращается к странам Запада с просьбой предоставить гарантии безопасности не впервые, но в этот раз Киев понимает, что хочет.

Ранее издание The Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев согласится отказаться от притязаний на территории. Позже в Белом доме опровергли эту информацию.

