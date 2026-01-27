Стало известно об ультиматуме США Украине

FT: США предоставят Киеву гарантии безопасности при условии отказа от территорий

США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев согласиться отказаться от притязаний на территории. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности Вашингтона возможны только в случае, если Киев первым согласится на мирную сделку», — передает издание.

По данным источников, потенциальная мирная сделка подразумевает территориальные уступки с украинской стороны. При этом Вашингтон готов нарастить поставки вооружений Киеву, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на эти условия.

25 января Зеленский сообщил, что соглашение о гарантиях безопасности Украине готов на 100 процентов. Теперь Киев ожидает сигнала от Вашингтона по дате и месту подписания документа. При этом он подчеркнул, что Украина «ни при каких обстоятельствах» не отдаст территорию России, и по данному вопросу «нужно искать компромисс».