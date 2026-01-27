Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:36, 27 января 2026Мир

Стало известно об ультиматуме США Украине

FT: США предоставят Киеву гарантии безопасности при условии отказа от территорий
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в том случае, если Киев согласиться отказаться от притязаний на территории. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности Вашингтона возможны только в случае, если Киев первым согласится на мирную сделку», — передает издание.

По данным источников, потенциальная мирная сделка подразумевает территориальные уступки с украинской стороны. При этом Вашингтон готов нарастить поставки вооружений Киеву, если президент Украины Владимир Зеленский согласится на эти условия.

25 января Зеленский сообщил, что соглашение о гарантиях безопасности Украине готов на 100 процентов. Теперь Киев ожидает сигнала от Вашингтона по дате и месту подписания документа. При этом он подчеркнул, что Украина «ни при каких обстоятельствах» не отдаст территорию России, и по данному вопросу «нужно искать компромисс».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ультиматуме США Украине

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В Литве рассказали о борющихся с дезинформацией эльфах

    В России порассуждали о словах Путина о нелогичной просьбе по поводу СВО

    Бывший госсекретарь США раскритиковал Трампа за Венесуэлу и Гренландию

    Российские подростки разгромили обувной магазин и напали на продавщицу

    Мужчинам рассказали о приятном способе снизить риск рака простаты

    Стало известно об уничтожении диверсантов ВСУ в граничащем с Россией регионе Украины

    Названо главное достижение российской экономической политики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok