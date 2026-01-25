Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:58, 25 января 2026Бывший СССР

Зеленский сделал новое заявление о конфликте на Украине

Зеленский: Документ о гарантиях безопасности Украине готов на 100 %
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры Трампа и Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: PRESIDENT OF UKRAINE / Keystone Press Agency / Global Look Press

Документ о гарантиях безопасности Украине готов на 100 процентов. Теперь Киев ждет сигнала от Соединенных Штатов по дате и месту подписания, сообщил президент Владимир Зеленский, передает «Новини.LIVE».

«Документ готов на 100 процентов. Мы ожидаем от партнеров готовности предоставить место, где мы его подпишем. А затем документ будет проходить ратификацию в конгрессе США и в украинском парламенте», — отметил он.

Также Зеленский заявил, что к компромиссу должны быть готовы «все три стороны, включая американскую». Кроме этого он высказался, что Украина «ни при каких обстоятельствах» не отдаст территорию России, по данному вопросу нужно искать компромисс.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что решение вопроса о территориях в рамках урегулирования украинского конфликта необходимо, поскольку без него долгосрочного мира не будет.

До этого издание Financial Times (FT) написало, что переговоры президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе не увенчались успехом. Лидеры не подписали документы по восстановлению Украины и гарантиям безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков раскрыл реакцию Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Олимпийский чемпион назвал недопуск россиян на открытие Игр-2026 благом

    На Украине заявили о первой атаке России «Геранями» со Starlink

    ХАМАС передал координаты последнего тела израильского пленного

    На Западе сообщили о победе Дании над планом Трампа

    Трамп обвинил Китай в захвате Канады

    Ушедший в отставку из-за гольфа экс-премьер Южной Кореи умер во время визита во Вьетнам

    Зеленский сорвался на русский во время общения с президентами Польши и Литвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok