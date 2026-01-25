Зеленский сделал новое заявление о конфликте на Украине

Зеленский: Документ о гарантиях безопасности Украине готов на 100 %

Документ о гарантиях безопасности Украине готов на 100 процентов. Теперь Киев ждет сигнала от Соединенных Штатов по дате и месту подписания, сообщил президент Владимир Зеленский, передает «Новини.LIVE».

«Документ готов на 100 процентов. Мы ожидаем от партнеров готовности предоставить место, где мы его подпишем. А затем документ будет проходить ратификацию в конгрессе США и в украинском парламенте», — отметил он.

Также Зеленский заявил, что к компромиссу должны быть готовы «все три стороны, включая американскую». Кроме этого он высказался, что Украина «ни при каких обстоятельствах» не отдаст территорию России, по данному вопросу нужно искать компромисс.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что решение вопроса о территориях в рамках урегулирования украинского конфликта необходимо, поскольку без него долгосрочного мира не будет.

До этого издание Financial Times (FT) написало, что переговоры президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе не увенчались успехом. Лидеры не подписали документы по восстановлению Украины и гарантиям безопасности.