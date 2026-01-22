На Западе сделали неутешительное заявление после встречи Трампа и Зеленского

FT: Переговоры Трампа и Зеленского не увенчались подписанием документов

Переговоры президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Давосе не увенчались подписанием документов по восстановлению Украины и гарантиям безопасности. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Документы, относительно которых американские официальные лица вели переговоры перед саммитом, остались неподписанными», — сказано в статье.

Также отмечается, что Трамп покинул Давос после часовой встречи. На ней так и не было достигнуто соглашение, что издание называет неудачей для Зеленского.

Ранее украинские СМИ сообщили, что встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Давосе завершилась. Переговоры политиков длились час. Подробности не раскрываются.

До этого появилась информация, что единственной темой для обсуждения лидерами Украины и США в Давосе станет вывод украинских войск из Донбасса.