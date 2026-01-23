Реклама

04:52, 23 января 2026

Помощник Путина назвал условие для долгосрочного мира на Украине

Александра Синицына
Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Решение вопроса о территориях в рамках урегулирования украинского конфликта необходимо, поскольку без него долгосрочного мира не будет. С таким заявлением выступил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров с американской делегацией в Кремле, передает РИА Новости.

«Констатировали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование [на Украине] невозможно,» — подчеркнул Ушаков.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что переговоры президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Давосе не увенчались успехом. Лидеры не подписали документы по восстановлению Украины и гарантиям безопасности.

Зеленский по итогам встречи с Трампом заявил, что договориться о территориальных вопросах пока не удалось. Однако варианты могут быть вынесены на обсуждение на трехсторонней встрече в ОАЭ, которая состоится 23 января.

