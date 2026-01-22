Реклама

Зеленский сделал заявление на фоне переговоров в Давосе

Зеленский: На переговорах не удалось договориться о территориальных вопросах
Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press

На переговорах по миру на Украине, которые проходят в Давосе, пока не удалось договориться о территориальных вопросах. Об этом во время общения с журналистами заявил лидер Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что на завтрашней трехсторонней встрече в ОАЭ стороны могут показать варианты друг другу относительно территорий на востоке Украины.

У Зеленского спросили, что имел в виду спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, говоря, что все урегулирование украинского конфликта сводится к «одному вопросу».

«Все о территории. Это проблема, которая все еще не решена. Думаю, именно об этом говорил Стив Уиткофф», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Мероприятие проходит с 19 по 23 января. Официальная тема форума в этом году — «Дух диалога».

До этого президент США Дональд Трамп во время речи на ВЭФ в Давосе заявил, что намерен встретиться с Зеленским «на полях» мероприятия.

