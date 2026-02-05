Реклама

Песков ответил на вопрос о разговоре Путина с Макроном

Песков: В графике Путина до конца недели нет разговора с Макроном
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В графике президента России Владимира Путина до конца недели нет разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

19 декабря Эммануэль Макрон призвал Европу вступить в диалог с президентом России Владимиром Путиным. Французский лидер заявил, что это необходимо для европейских интересов.

Позднее сообщалось, что президент Франции желает провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Согласование и подготовка переговоров между двумя лидерами потребуют определенного времени.

