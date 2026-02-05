Реклама

Раскрыты сроки подготовки разговора Путина и Макрона

ТАСС: Подготовка разговора Путина и Макрона займет несколько дней
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон желает провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французские источники.

При этом отмечается, что согласование и подготовка переговоров между двумя лидерами потребуют определенного времени. «Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней», — сказал собеседник агентства.

19 декабря Макрон высказался за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером. Президент Франции заявил, что это необходимо для европейских интересов.

После этого, 3 февраля, он раскрыл, что подготовка к контактам с президентом России Владимиром Путиным ведется на техническом уровне. По его словам, параллельно по этому поводу проходят консультации с другими европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

