08:06, 27 января 2026Мир

Премьер Финляндии сделал неожиданное заявление о встрече с Путиным. Что он сказал?

Премьер-министр Финляндии Орпо выразил желание встретиться с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Он заявил, что, безусловно, мог бы сесть за один стол с российским лидером, но время для начала диалога еще не пришло. При этом, отметил финский премьер, нынешняя ситуация не может продолжаться вечно, и в какой-то момент страны Европы должны начать переговоры с Россией, так как от нее зависит мир на Украине.

По словам Орпо, мяч находится на стороне Москвы. В Финляндии понимают, что восстановление связей с Россией будет очень сложным процессом пока продолжается конфликт, добавил он.

Президент Финляндии допустил возобновление диалога между Европой и Россией

Президент Финляндии Александр Стубб высказывал похожее мнение, говоря о восстановлении диалога между Европой и Россией.

В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен

Александер Стуббпрезидент Финляндии

По словам финского лидера, за последние полтора года он вместе с европейскими коллегами обсуждал возможность контактов с Россией. Стубб также счел, что контакты Европы с Москвой должны вестись согласованно, а цели переговоров надо обсуждать европейскими государствами совместно.

Европейские лидеры начали менять риторику в отношении России

В январе канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление германо-российских отношений.

Россия — европейская страна. Если нам удастся достичь сближения с Россией в долгосрочной перспективе, если будет мир, тогда Европейский союз, тогда мы, Федеративная Республика Германия, пройдем еще одно испытание

Фридрих Мерцканцлер Германии

Он также признал, что размещение западных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России. По его словам, порядок действий при формировании и развертывании многонациональных сил Запада должен быть следующим: сначала перемирие, следом гарантии безопасности для Украины, а затем долгосрочное соглашение о мире с Россией.

Тем временем премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европейский союз (ЕС) должен говорить с Россией по вопросам Украины. «Я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией», — высказалась она.

В декабре президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с Путиным. «Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии», — заявил он.

