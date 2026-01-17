Франция и Италия выступили за прямые переговоры с Россией по Украине. Что они предлагают и кто хочет им помешать?

Профессор Саймонс: Франция хочет пойти на контакт с РФ для избежания коллапса

Франция и Италия хотят пойти на прямой контакт с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, чтобы избежать коллапса внутри страны, вызванной некомпетентностью ее политиков. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

Франция и Италия сталкиваются с экономическими трудностями и риском коллапса, особенно такой непопулярный лидер как Макрон (...) В час политической необходимости они возвращаются к прагматизму и смягчают идеологическую риторику в адрес России Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщал, что Великобритания разошлась с Францией и Италией по вопросу возможных прямых переговоров с Россией. Они также выступили за идею создать должность спецпосланника Европейского союза (ЕС) по Украине.

По данным издания, в то время как Париж и Рим начали искать возможности частично восстановить отношения, Лондон в очередной раз обвинил Москву в якобы нежелании участвовать в урегулировании конфликта, призвав лишь усилить санкционное давление.

Как указал Саймонс, подобные идеи Франции и Италии являются «временным возвращением к прагматизму» и «попыткой смягчить идеологизированную жесткую линию».

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Почему Великобритания выступает против участия в переговорах?

По мнению Саймонса, нежелание британской стороны участвовать в переговорах напрямую связано с русофобией.

Стармер пытается сохранить давнюю английскую традицию русофобии, чтобы отвлечь британскую общественность от катастрофической некомпетентности и разрушительных последствий отсутствия у него лидерства Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Политолог резюмировал, что Великобритания сохранит подход «мессианской русофобии» как средства отвлечения общества от внутренних проблем, что будет вредить дальнейшим переговорам.

В свою очередь доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Алексей Чихачев отметил в беседе с «Лентой.ру», что нежелание идти на переговоры с Россией неизбежно из-за роли Великобритании в украинском конфликте.

У британской дипломатии в этом конфликте наиболее антироссийская линия. Лондон считает, что в принципе с Москвой договариваться не стоит Алексей Чихачев доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Фото: Kevin Coombs / Reuters

«То есть это разные градусы неадекватности. Со стороны Великобритании это полное неприятие любых соглашений. У континентальной Европы тоже антироссийская позиция, но на словах она допускает договоренности», — подчеркнул исследователь.

Тем не менее, считает Чихачев, ожидать полноценного раскола между Великобританией и остальными странами Европы не стоит, так как они следуют единому антироссийскому курсу.

Позиция всех стран Европы остается жестко антироссийской (...) Сложно о чем-то будет договариваться напрямую между Россией и Францией или Великобританией, когда они наращивают собственные вооружения и называют нас противником Алексей Чихачев доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Насколько реалистично начало прямых переговоров России и Европы по Украине?

Чихачев обратил внимание, что Франция и Италия задумались о восстановлении контактов из-за статуса Евросоюза как отдельной силы на Украине: «Это повод показать, что они (Париж и Рим) способны говорить на равных как с Москвой, так и с Вашингтоном, что они якобы тоже стремятся к миру».

Он добавил, что идеальным для Франции и Италии сценарием было бы появление единого спецпосланника.

Европейцы считают неприемлемым, что не имеют места за столом переговоров. Поэтому и возникает такая идея назначить некоего переговорщика, который бы тоже как-то ездил между разными столицами, может быть, даже в Москву и Киев, представляя единую позицию Евросоюза Алексей Чихачев доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

При этом политолог указал, что смысла от подобных контактов не будет, так как страны ЕС продолжают требовать «стратегического поражения России» и исключают учет интересов Москвы в сфере безопасности.

Допустим, что Россия и США согласятся на участие европейцев в качестве самостоятельного субъекта, но зачем? Просто выслушать в очередной раз нотации от Брюсселя по «поводу необходимости поддержки Украины»? Алексей Чихачев доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

«Со стороны европейцев по-прежнему не наблюдается реальных шагов для того, чтобы изменить их собственное прочтение конфликта, его истоки и первопричины. Просто общаться с европейцами — задача бессмысленная (...) до тех пор, пока не поменяется их подход к этому конфликту», — обратил внимание собеседник.

Эксперт также напомнил, что попытки выстроить прямой диалог предпринимались, но они не приводили ни к каким результатам.

Летом прошлого года состоялся звонок [президента Франции Эммануэля] Макрона [российскому лидеру Владимиру] Путину. Разве это что-то изменило? Есть подозрение, что западный коллега просто звонит и говорит одни и те же вещи Алексей Чихачев доцент кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Института военной мировой экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ

Что в России говорят о возможных прямых переговорах с Европой?

15 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва видит «абсолютную недоговороспособность» Евросоюза по Украине. По ее словам, объединение даже не хочет начинать прямого диалога по самым сложным вопросам.

О какой «заинтересованности в мире» на Украине со стороны Европы может идти речь, если она не желает начать с Россией прямой диалог? Москва видит абсолютную недоговороспособность со стороны ЕС в урегулировании конфликта Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат добавила, что Европа не проявляет желания обсуждать причины и пути решения конфликта, лишь торпедируя инициативы России и США по переговорам.

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Также в ноябре прошлого года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указывал, что европейские страны сами отказались воспользоваться шансом сделать вклад в урегулирование украинского конфликта.

У вас были шансы, ребята (...) Каждый раз, когда достигался прогресс, эти договоренности срывались. Европа провалилась по всем статьям, начиная с 2014 года Сергей Лавров глава МИД России

Министр иностранных дел также исключил посредничество Германии и Франции в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.