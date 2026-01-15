Захарова: Россия видит абсолютную недоговороспособность ЕС по Украине

Россия видит «абсолютную недоговороспособность» Европейского союза (ЕС) по Украине, объединение даже не хочет начинать прямого диалога с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«О какой "заинтересованности в мире" на Украине со стороны Европы может идти речь, если она не желает начать с Россией прямой диалог? Москва видит абсолютную недоговороспособность со стороны ЕС в урегулировании конфликта», — указала дипломат.

Захарова добавила, что Европа не проявляет желания обсуждать причины и пути решения конфликта, лишь торпедируя инициативы России и США по переговорам.

