Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:16, 15 января 2026Мир

Захарова двумя словами оценила позицию ЕС по Украине

Захарова: Россия видит абсолютную недоговороспособность ЕС по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россия видит «абсолютную недоговороспособность» Европейского союза (ЕС) по Украине, объединение даже не хочет начинать прямого диалога с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«О какой "заинтересованности в мире" на Украине со стороны Европы может идти речь, если она не желает начать с Россией прямой диалог? Москва видит абсолютную недоговороспособность со стороны ЕС в урегулировании конфликта», — указала дипломат.

Захарова добавила, что Европа не проявляет желания обсуждать причины и пути решения конфликта, лишь торпедируя инициативы России и США по переговорам.

Ранее Захарова заявила, что ситуация с Гренландией показывает ущербность многолетней линии Дании на безоговорочное подчинение США, а также несостоятельность западного миропорядка, основанного на правилах. Дипломат также ответила на обвинения президента США Дональда Трампа в некой активности России и Китая у берегов острова. Она подчеркнула, что Москва солидарна с позицией Пекина о неприемлемости подобных ссылок в качестве повода для обострения ситуации вокруг Гренландии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условие для наступления мира на Украине

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В Нидерландах прогремели взрывы

    В России признали нежелательной канадскую компанию

    Карлсон назвал удар «Орешником» предупреждением России Европе

    103-летняя женщина «воскресла» на похоронах в день своего рождения

    Dior выпустил сумку с обложкой «Дракулы» за 377 тысяч рублей

    Эстония заявила о готовности отправить войска в Гренландию

    Захарову рассмешили попытки Европы защитить Гренландию от Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok