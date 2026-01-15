Реклама

16:32, 15 января 2026

МИД России высказался о желании Трампа получить Гренландию

Захарова: Ситуация с Гренландией показала ущербность линии Дании на подчинение
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Ситуация с Гренландией показывает ущербность многолетней линии Дании на безоговорочное подчинение США, а также несостоятельность западного миропорядка, основанного на правилах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Невооруженным глазом видно и очевидна вот эта ущербность многолетней линии Дании на безоговорочное подчинение своему старшему союзнику — США. После недавней публикации новой американской Стратегии национальной безопасности выяснилось, что часть территории королевства, (...) зачислена в самовольно определенной Вашингтоном сферу своих интересов», — указала дипломат.

Также Захарова ответила на обвинения президента США Дональда Трампа в некой активности России и Китая у берегов острова. Она подчеркнула, что Москва солидарна с позицией Пекина о неприемлемости подобных ссылок в качестве повода для обострения ситуации вокруг Гренландии.

Ранее Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» от Гренландии Россию и Китай, которые якобы имеют военные амбиции в отношении территории. Он отметил, что остров «невозможно защитить двумя собачьими упряжками».

