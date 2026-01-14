Трамп потребовал «убрать» Россию и Китай от Гренландии

Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав убрать Россию и Китай от Гренландии

Президент США Дональд Трамп обратился к НАТО и Дании, потребовав «убрать» Россию и Китай от Гренландии. Комментарий американского лидера опубликован в соцсети Truth Social.

«НАТО, скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, сейчас же! Двумя собачьими упряжками этого не сделать! Только США могут!» — написал он.

Так президент США прокомментировал публикацию портала Just the News, в которой приводятся данные отчета датской разведки о якобы имеющихся у России и Китая военных амбициях в отношении Гренландии.

Ранее Трамп заявил, что НАТО должна помочь США получить Гренландию. По его словам, альянс станет гораздо более грозной и эффективной организацией, если остров будет находиться под контролем Соединенных Штатов.