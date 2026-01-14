Трамп потребовал от НАТО помощи с Гренландией

Трамп: НАТО должна помочь США получить Гренландию

НАТО должна помочь США получить Гренландию. С таким требованием к Североатлантическому альянсу выступил американский президент Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social.

«НАТО должна проложить нам путь к ее получению», — написал политик.

По его словам, альянс станет гораздо более грозной и эффективной организацией, если Гренландия будет находиться под контролем США.

Ранее стало известно, что глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен и министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт планируют убедить вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио отказаться от притязаний США на Гренландию во время предстоящей встречи.