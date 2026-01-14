Дания и Гренландия приготовились к испытанию на встрече с США

Bloomberg: Дания и Гренландия попытаются убедить США отказаться от острова

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен и министр независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт на предстоящей встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио намерены убедить их отказаться от притязаний американской стороны на остров. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ведущие дипломаты Гренландии и Дании готовятся к испытанию, которое может стать для них последним в их карьере, пытаясь убедить администрацию [президента США Дональда] Трампа отказаться от требований в отношении арктических территорий, которые грозят разрушить НАТО (...). Их цель: выяснить истинные намерения США и убедить их в том, что нет необходимости захватывать остров», — передает агентство.

Сообщается, что европейцы обеспокоены тем, как «Вэнс будет вести встречу вместе с Рубио». Авторы материала отметили, что оба политика «известны своими разными подходами к дипломатии». В частности, Рубио придерживается «агрессивного подхода» Трампа к ведению политики и ищет способы вести дела в частном порядке, а Вэнс поддерживает склонность главы Белого дома к «разрушительным и непредсказуемым сделкам».

Ранее Трамп раскритиковал заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена о нежелании острова становиться частью США. Он пообещал, что выражение подобной позиции станет для гренландского политика «большой проблемой».