Трамп пригрозил Гренландии большими проблемами

Трамп пообещал властям Гренландии проблемы из-за отказа от присоединения к США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена о нежелании острова становиться частью США. Республиканец пообещал сделать подобную позицию «большой проблемой» для гренландского политика, передает C-SPAN.

Трамп также выразил несогласие и пренебрежение мнением населения острова. Президент Штатов заявил, что не знаком с Нильсеном, но это не помешает ему создать для того трудности.

«Это их проблема. Я с ним не согласен. Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой», — пригрозил Трамп во время общения с журналистами.

Ранее Белый дом опубликовал фото Дональда Трампа, смотрящего из окна своего кабинета на большую карту Гренландии. До этого глава Штатов высмеял обороноспособность Гренландии, заявив, что она состоит «из двух собачьих упряжек». Он добавил, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.