Посол Серенсен напомнил США, что Гренландия веками была частью Дании

США «так или иначе» получат Гренландию, заявил американский президент Дональд Трамп.

Если мы не возьмем Гренландию, это сделают Россия или Китай. И я не позволю этому случиться. (…) Я бы с удовольствием заключил с ними [Данией] сделку, это проще. Но так или иначе мы получим Гренландию Дональд Трамп президент США

Он также заявил, что вокруг острова якобы находятся российские и китайские эсминцы и подводные лодки.

Кроме того, Трамп высмеял обороноспособность Гренландии, заявив, что ее оборона состоит «из двух собачьих упряжек». Ранее он также высмеял и права Дании на Гренландию. «Я люблю Данию, они были очень любезны со мной, я большой ее поклонник. Но тот факт, что у них там высадилась лодка 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей. Я уверен, множество наших лодок тоже плавали туда», — сказал он на встрече с главами американских нефтегазовых компаний.

По его словам, США должны владеть Гренландией, а не арендовать ее, поскольку только принадлежность острова Штатам позволит обеспечить национальную безопасность Вашингтона.

Фото: Nathan Howard / Reuters

В США обвинили Данию в оккупации острова

Одновременно спецпосланник США по северному острову Джефф Лэндри заявил, что Дания оккупировала Гренландию после Второй мировой войны в обход норм ООН. По его словам, США защищали суверенитет Гренландии во время войны, пока Дания была не в состоянии сделать это. Он также отметил, что именно поэтому история имеет значение.

В ответ датский посол в США Йеспер Меллер Серенсен напомнил, что Гренландия была частью Дании на протяжении веков, что неоднократно признавалось на международном уровне. «Да, история имеет значение. Королевство Дания всегда стояло плечом к плечу с США. После [атак] 11 сентября откликнулось на призыв США. Мы потеряли в Афганистане больше солдат на душу населения, чем любой другой союзник по Североатлантическому альянсу. Факты тоже имеют значение: Гренландия была частью Дании на протяжении веков», — отметил дипломат.

Серенсен подчеркнул, что только народ острова должен определять свое будущее, а подавляющее большинство гренландцев проголосовало за самоуправление в составе королевства. Он также призвал США продолжать совместно решать проблемы безопасности в Арктике.

Тем временем CBS News со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что представители США встретятся с датскими чиновниками и обсудят вопрос Гренландии. По данным собеседников издания, встреча по Гренландии состоится после того, как госсекретарь США Марко Рубио сообщит Конгрессу о заинтересованности американского президента в покупке острова.

В Европе напомнили, что Гренландия принадлежит ее гражданам

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ответ на сомнения Дональда Трампа в обороноспособности Гренландии заявила, что Североатлантический альянс способен обеспечить защиту острова.

«Гренландия принадлежит ее гражданам. Если есть опасения по поводу безопасности острова, НАТО способно развеять эти опасения», — сказала она. При этом Каллас отметила, что остров имеет стратегическое значение для альянса. «Вблизи острова проложены подводные кабели, а подо льдом Гренландии залегают редкоземельные элементы», — подчеркнула политик.

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Датское издание BT со ссылкой на экспертов написало, что желание Трампа заполучить Гренландию грозит Дании политической войной на два фронта. Журналист Генрик Квортруп объяснил, что сейчас кризис ведется на двух фронтах: с одной стороны, с подачи США, а с другой — из-за отношений между Гренландией и Данией. Как указал зампредседателя правящей партии «Вперед» Инека Кильсен, власти Дании неоднократно подчеркивали, что Гренландия принадлежит местным жителям.

К слову, один из собеседников Financial Times (FT), знакомый с отчетами разведки НАТО, опроверг заявления Трампа о том, что российские и китайские корабли якобы действуют вблизи Гренландии. «Просто неправда, что там находятся китайцы и русские. Я видел разведывательные данные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», — сказал он. «Представление о том, что воды вокруг Гренландии кишат российскими и китайскими кораблями или подводными лодками, просто не соответствует действительности. Да, они находятся в Арктике, но на российской стороне», — добавил другой опрошенный FT дипломат.