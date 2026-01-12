Реклама

США заявили об оккупации Гренландии Данией

Спецпосланник США Лэндри: Дания оккупировала Гренландию в обход норм ООН
Виктория Кондратьева
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Дания оккупировала Гренландию в обход норм ООН. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил спецпосланник США по северному острову Джефф Лэндри.

По его словам, США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, пока Дания была не в состоянии сделать это. Он также отметил, что именно поэтому история имеет значение.

«После войны Дания вновь оккупировала ее [Гренландию], обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН», — написал он.

Ранее стало известно, что представители США встретятся с датскими чиновниками и обсудят вопрос Гренландии. Встреча состоится после того, как госсекретарь США Марко Рубио сообщил Конгрессу о заинтересованности американского президента в покупке острова.

