Мир
08:28, 10 января 2026Мир

«Мы не хотим, чтобы Россия вошла в Гренландию». Зачем Трамп приписал США лишние 250 лет?

Трамп заявил, что не хочет видеть Россию в Венесуэле и Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает видеть какие-либо страны, действующие в сфере интересов Вашингтона. Резкое высказывание он сделал на встрече с главами американских нефтегазовых компаний.

«Мы не хотим, чтобы Россия была в Венесуэле. Не хотим, чтобы там был Китай. И мы не хотим, чтобы РФ или КНР вошли в Гренландию», — сказал он. Глава Белого дома назвал такой исход событий недопустимым для США.

При этом, отметил американский лидер, США открыты к продаже венесуэльских углеводородов России и Китаю. Он подчеркнул, что если Пекин и Москва захотят приобрести нефть, то Вашингтон будет готов к торговле «практически сразу». «Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. И да, им нравится нефть, даже несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах», — сказал Трамп.

Трамп усомнился в праве Дании на Гренландию

Продолжая рассуждать о перспективах поднятия американского флага в Гренландии, он указал на то, что для обеспечения национальной безопасности Америке нужно владеть островом, а одной арендой датской территории все не ограничится. «Когда мы владеем территорией, мы ее защищаем, а аренду не защищают. Ее нужно иметь именно в собственности… Страны должны владеть, и защищают они именно собственность, а не аренду. И нам придется защищать Гренландию», — заявил президент США.

При этом Трамп усомнился в праве Дании на Гренландию. «Тот факт, что у них там высадилась лодка 500 лет назад, не означает, что они владеют этой землей. Я уверен, множество наших лодок тоже плавали туда», — сказал он. При этом в 2026 году США будут праздновать только 250-летний юбилей со дня основания государства.

Трамп снова разочаровался в Путине

Перейдя к теме Украины, Трамп выразил уверенность в том, что договоренность об урегулировании конфликта в конечном счете можно будет достичь, однако упомянул о своем изменившемся отношении к российскому коллеге Владимиру Путину. Говоря об отношениях с президентом России, глава Белого дома подчеркнул, что они всегда отлично складывались, но сказал, что теперь имеет некую долю разочарованности. «Мне нравится Россия. Я люблю народ России. У меня получается очень хорошо ладить с президентом Путиным, но я очень им разочарован», — уточнил он.

Когда Трампа спросили, рассматривает ли он возможность силовой операции по захвату Путина по аналогии с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, он ответил, что Белый дом не прорабатывает подобную вероятность. «Я не думаю, что это будет необходимо», — сказал президент, вновь повторив тезис о хороших отношениях с Путиным.

Трампа уличили в игнорировании международного права

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк рассмотрел последние действия американской администрации и пришел к выводу, что мир окончательно входит в эпоху жестких правил и больше не верит в дипломатию без силы. «Заявления и шаги Вашингтона предельно откровенны. "Мне нет никакого дела до международного права", — говорит Трамп. Это и есть политика сильных — без камуфляжа, без ссылок на нормы и договоренности», — указал законотворец. Он добавил, что в такой реальности попытка Москвы «действовать мягче» воспринимается не как доброжелательность, а как сигнал о слабости.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой также отметил, что в международной политике начинает господствовать принцип 19 века «сильный всегда прав», который ранее ограничивали международные обязательства и организации. По его мнению, даже если они выглядят «обветшалыми», они продолжают выполнять сдерживающую функцию, поэтому отказываться от них очень опасно.

