00:37, 10 января 2026

Трамп выразил опасения из-за влияния России

Трамп: Если Гренландия не перейдет под контроль США, там появится РФ или КНР
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп забеспокоился фактом возможного появления России в Гренландии. Своим мнением он поделился на встрече с руководителями американских нефтегазовых компаний, трансляция которой ведется на YouTube.

По его словам, если Гренландия не будет под контролем Вашингтона, то там появятся Россия или Китай. Глава Белого дома назвал такой исход событий недопустимым для США.

Между тем, политик указал на то, что для обеспечения национальной безопасности Америке нужно владеть островом, а одной арендой датской территории все не ограничится.

«Когда мы владеем территорией, мы ее защищаем, а аренду не защищают. Ее нужно иметь именно в собственности… Страны должны владеть, и защищают они именно собственность, а не аренду. И нам придется защищать Гренландию», — заявил президент США.

Ранее Дональд Трамп сказал, что американцы не хотят видеть Россию ни в Венесуэле, ни в Гренландии. Глава Белого дома также высказался о своем отношении к новым властям латиноамериканской республики. Он подчеркнул, что считает временное руководство страны союзниками США и выразил надежду на то, что так будет и в ближайшей перспективе.

