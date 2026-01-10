Трамп резко высказался о России

Трамп: США не желают видеть Россию ни в Венесуэле, ни в Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не желает видеть Россию и Китай ни в Венесуэле, ни в Гренландии. Резкое высказывание он допустил на встрече с главами американских нефтегазовых компаний.

«Мы не хотим, чтобы Россия была там [в Венесуэле]. Не хотим, чтобы там был Китай. И мы не хотим, чтобы РФ или КНР вошли в Гренландию», — сказал он.

Глава Белого дома также назвал новые власти Венесуэлы союзниками США и выразил надежду, что они останутся ими и в дальнейшем.

Ранее Трамп заявил, что Штаты «очень хорошо» ладят и с народом Венесуэлы, и с властями республики. Он также отметил, что США не стали осуществлять новую волну ударов по Каракасу, поскольку стороны договорились в перспективе сотрудничать в нефтегазовой сфере.