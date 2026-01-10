Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:33, 10 января 2026Россия

«Орешник» назвали элементом эпохи жестких правил

Сенатор Басюк: Мир больше не верит в дипломатию без силы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Мир больше не верит в дипломатию без силы. К такому выводу в своем Telegram-канале пришел член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.

По его мнению, применение баллистической ракеты «Орешник» по цели в Львовской области Украины является четким сигналом о готовности жестко и асимметрично ответить на попытку атаки по высшему руководству государства. «Это и есть политика сильных — без камуфляжа, без ссылок на нормы и договоренности. И в такой реальности попытка "действовать мягче" воспринимается не как доброжелательность, а как сигнал: на нас можно давить дальше», — указал законотворец.

Сенатор отметил, что мир окончательно входит в эпоху жестких правил. В качестве примера он привел последние действия США на международной арене — похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захват нефтяного танкера, угрозы Кубе и Мексике.

Во время массированного удара по Украине 9 января российские военные запустили баллистическую ракету «Орешник» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа (ПХГ) в Львовской области — крупнейшему газохранилищу на территории Европы. Позднее мэр западноукраинского Львова Андрей Садовой заявил об ужасных последствиях удара «Орешника». По его словам, в результате прилета люди не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава Богу, что там не было боевой части». Во Львове раскрыли последствия удара «Орешником» по области

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    В США внесли 11 предложений по новым санкциям против России

    «Орешник» назвали элементом эпохи жестких правил

    Сомнолог дал советы для быстрого засыпания

    В российском регионе из-за атаки беспилотников загорелась нефтебаза

    Южную Корею обвинили в повторении «безумств Украины»

    На Западе высказались об ответе НАТО на удар «Орешника» по Украине

    Премьеру Италии задали два вопроса после ее слов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok