«Орешник» назвали элементом эпохи жестких правил

Сенатор Басюк: Мир больше не верит в дипломатию без силы

Мир больше не верит в дипломатию без силы. К такому выводу в своем Telegram-канале пришел член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.

По его мнению, применение баллистической ракеты «Орешник» по цели в Львовской области Украины является четким сигналом о готовности жестко и асимметрично ответить на попытку атаки по высшему руководству государства. «Это и есть политика сильных — без камуфляжа, без ссылок на нормы и договоренности. И в такой реальности попытка "действовать мягче" воспринимается не как доброжелательность, а как сигнал: на нас можно давить дальше», — указал законотворец.

Сенатор отметил, что мир окончательно входит в эпоху жестких правил. В качестве примера он привел последние действия США на международной арене — похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захват нефтяного танкера, угрозы Кубе и Мексике.

Во время массированного удара по Украине 9 января российские военные запустили баллистическую ракету «Орешник» по Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу газа (ПХГ) в Львовской области — крупнейшему газохранилищу на территории Европы. Позднее мэр западноукраинского Львова Андрей Садовой заявил об ужасных последствиях удара «Орешника». По его словам, в результате прилета люди не пострадали.