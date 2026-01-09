В России рассказали о возвращении мира в XIX век из-за действий США

Швыдкой: Мир возвращается в эпоху до Гаагской конференции из-за действий США

Мир возвращается в эпоху до Гаагской конференции 1899 года из-за действий США в самом начале 2026 года. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.

«Подобная логика фактически отбрасывает мировую политику в эпоху, предшествующую Гаагской конференции 1899 года, инициированной Россией», — заметил он, комментируя американскую операцию в Венесуэле, а также угрозы Ирану и требования Гренландии со стороны США.

В этих условиях в мире снова начинает господствовать принцип «сильный всегда прав», который ограничивали международные обязательства и организации. По мнению Михаила Швыдкого, даже если они выглядят «обветшалыми», они продолжают выполнять сдерживающую функцию, поэтому отказываться от них очень опасно.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал операцию США в Венесуэле и похищение ее президента Николаса Мадуро «вселенской катастрофой» в международных отношениях. По его мнению, это можно считать также хамством и мерзостью.