Трамп высказался о продаже нефти России

Трамп заявил, что США открыты к продаже нефти России и Китаю

США открыты к продаже нефти России и Китаю. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с главами нефтегазовых компаний.

Он подчеркнул, что если Пекин и Москва захотят приобрести нефть, то Вашингтон будет готов к торговле «практически сразу». «Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. И да, им нравится нефть, даже несмотря на то, что они сами производят ее в больших объемах», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что американский лидер потребовал от Венесуэлы разорвать все экономические связи с Россией и Китаем, а также Ираном и Кубой. По данным ABC News, Каракас должен выполнить это условие, прежде чем ему будет разрешено добывать больше нефти.