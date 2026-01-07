Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:37, 7 января 2026Мир

Трамп потребовал от Венесуэлы «выгнать» Россию

Трамп потребовал от Венесуэлы разорвать все связи с Россией, Китаем и Ираном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / IMAGO / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы разорвать все связи с Россией. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в Белом доме.

Утверждается, что администрация Трампа поставила перед временным президентом латиноамериканской страны Делси Родригес несколько условий, прежде чем Венесуэле будет разрешено добывать больше нефти.

«Во-первых, страна должна выгнать Китай, Россию, Иран и Кубу и разорвать экономические связи. Во-вторых, Венесуэла должна согласиться сотрудничать исключительно с США в области добычи нефти и отдавать США предпочтение при продаже тяжелой сырой нефти», — указано в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. По его словам, эта нефть будет продана по рыночной цене, а деньги будут находиться под его личным контролем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Коалиция желающих» договорилась с Киевом о вводе войск на Украину. Когда военные НАТО появятся у российской границы?

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    Президент Колумбии ответил на обвинения Трампа

    Шпионивший в пользу Москвы агент ЦРУ умер в американской тюрьме

    Шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира после атаки на Венесуэлу оценили

    В США рассказали о неожиданном эффекте санкций против России

    В Британии указали на препятствие для размещения войск НАТО на Украине

    В России назвали места с зарплатой выше ста тысяч рублей

    Родной район Зеленского подвергся атаке дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok