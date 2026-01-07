Трамп потребовал от Венесуэлы «выгнать» Россию

Трамп потребовал от Венесуэлы разорвать все связи с Россией, Китаем и Ираном

Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы разорвать все связи с Россией. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в Белом доме.

Утверждается, что администрация Трампа поставила перед временным президентом латиноамериканской страны Делси Родригес несколько условий, прежде чем Венесуэле будет разрешено добывать больше нефти.

«Во-первых, страна должна выгнать Китай, Россию, Иран и Кубу и разорвать экономические связи. Во-вторых, Венесуэла должна согласиться сотрудничать исключительно с США в области добычи нефти и отдавать США предпочтение при продаже тяжелой сырой нефти», — указано в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. По его словам, эта нефть будет продана по рыночной цене, а деньги будут находиться под его личным контролем.