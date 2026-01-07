Трамп радостно сообщил о нефтяном подарке Венесуэлы

Трамп: Венесуэльские власти передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Об этом президент Соединенных Штатов написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной подсанкционной нефти», — заявил Трамп в публикации.

По его словам, эта нефть будет продана по рыночной цене, а деньги будут находиться под его личным контролем. Он гарантировал, что выручка будет «использована на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

За несколько часов до этого агентство Reuters писало, что Вашингтон и Каракас начали переговоры об экспорте нефти, чтобы снизить роль Китая как игрока на этом рынке. Сделка должна позволить устранить дальнейшее сокращение добычи в латиноамериканской республике.