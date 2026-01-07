Реклама

03:16, 7 января 2026

Трамп радостно сообщил о нефтяном подарке Венесуэлы

Трамп: Венесуэльские власти передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Dan Mullan / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Об этом президент Соединенных Штатов написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной подсанкционной нефти», — заявил Трамп в публикации.

По его словам, эта нефть будет продана по рыночной цене, а деньги будут находиться под его личным контролем. Он гарантировал, что выручка будет «использована на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов».

За несколько часов до этого агентство Reuters писало, что Вашингтон и Каракас начали переговоры об экспорте нефти, чтобы снизить роль Китая как игрока на этом рынке. Сделка должна позволить устранить дальнейшее сокращение добычи в латиноамериканской республике.

