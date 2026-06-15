МИД КНР прокомментировал пожар в Киево-Печерской лавре

МИД КНР в ответ на вопрос о пожаре в Киево-Печерской лавре призвал к диалогу по Украине

Диалог и переговоры остаются единственным действенным путем урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя попадание ракеты в Киево-Печерскую лавру, сообщает агентство China News Service.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна: диалог и переговоры — единственный жизнеспособный способ разрешения кризиса», — подчеркнул дипломат.

Ранее в Минобороны указали, что пожар на территории Киево-Печерской лавры в Киеве после удара произошел из-за украинской ракеты Patriot. Как уточнили в оборонном ведомстве, она ударила по комплексу зданий древнего православного монастыря во время работы системы противовоздушной обороны.