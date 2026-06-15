Одна из самых красивых актрис года в оголяющем тело платье снялась на пляже

Актриса Ханде Эрчел в откровенном платье снялась для рекламы бренда Nocturne

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел в откровенном платье снялась для рекламы бренда одежды Nocturne. Снимки были опубликованы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь», включенная в список самых красивых актрис 2025 года, предстала перед камерой на пляже в белом платье, которое частично оголяло ее тело. Образ звезды дополняли украшения в виде браслетов, серег и колец.

Стилисты завили ее распущенные темные волосы в крупные локоны. Эрчел также сделали макияж в нейтральных тонах.

В ноябре 2025 года одна из самых красивых актрис года прошлась по улице в прозрачном платье.