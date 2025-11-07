Одна из самых красивых актрис года прошлась по улице в прозрачном платье

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел в откровенном образе прошлась по улице. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Звезда сериала «Постучись в мою дверь», включенная в список самых красивых актрис 2025 года, предстала на снимках в прозрачном платье из кружева.
Материалы по теме:
Поверх него артистка надела черную кожаную куртку. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках, завершив образ объемной укладкой с распущенными волосами.
В октябре одна из самых красивых актрис года снялась без штанов в рекламе. Ханде Эрчел в откровенном виде снялась в рекламе бренда Nocturne.