Одна из самых красивых актрис года прошлась по улице в прозрачном платье

Турецкая актриса Ханде Эрчел в откровенном образе прошлась по улице

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел в откровенном образе прошлась по улице. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Звезда сериала «Постучись в мою дверь», включенная в список самых красивых актрис 2025 года, предстала на снимках в прозрачном платье из кружева.

Поверх него артистка надела черную кожаную куртку. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках, завершив образ объемной укладкой с распущенными волосами.

В октябре одна из самых красивых актрис года снялась без штанов в рекламе. Ханде Эрчел в откровенном виде снялась в рекламе бренда Nocturne.