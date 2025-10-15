Одна из самых красивых актрис года снялась без штанов в рекламе

Турецкая актриса Ханде Эрчел в откровенном виде снялась для бренда Nocturne

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел в откровенном виде снялась в рекламе бренда Nocturne. Соответствующие кадры появились на сайте марки.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь», включенная в список самых красивых актрис 2025 года, предстала на одном из кадров без штанов. Она позировала в трусах, укороченном приталенном жакете черного цвета и прозрачных колготках со стрелками в тон.

В то же время знаменитость надела туфли на высоких каблуках, уложила волосы в пучок и нанесла на губы коричневую помаду. Кроме того, в рамках съемки она примерила облегающее красное макси-платье.

В январе Ханде Эрчел попробовала самый дорогой завтрак в России.