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13:46, 31 января 2025Ценности

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» попробовала самый дорогой завтрак в России

Актриса Ханде Эрчел попробовала в России «Завтрак бурлака» за 77 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Leron Ligred / Shutterstock / Fotodom

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел попробовала самый дорогой завтрак в России. Соответствующую информацию приводит Super.ru в своем Telegram-канале.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» и ее коллега Барыш Ардуч прибыли в Москву на презентацию фильма «Оставь это ветру». Известно, что в столице они продегустировали «Завтрак бурлака» из ресторана «Белуга» стоимостью 77 тысяч рублей, в который в том числе вошли «жимчики» (драники), каленые яйца и чипсоны.

Отмечается, что знаменитости остались довольны предложенными блюдами. «Русская кухня в мой топ точно войдет», — заявил Ардуч.

Ранее в январе сообщалось, что указанный самый дорогой завтрак в России еще сильнее подорожал. Также он изменил состав.

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